США ввели новые санкции против ВТБ за помощь в обходе ограничений против Ирана
Американские власти включили ВТБ в санкционный список по Ирану, сообщает «Коммерсант».
США обвинили российский банк в содействии обходу введённых против Тегерана ограничений. ВТБ уже находится под американскими санкциями за работу в российском финансовом секторе.
Для банка включение в иранский санкционный список означает, что Вашингтон будут рассматривать операции ВТБ с точки зрения возможного обхода ограничений. Минфин США начнет оценивать не только формального владельца или посредника в сделке, но и то, кто на самом деле контролирует активы и получает от них выгоду. Поэтому смена владельца или использование посредника не позволит обойти ограничительные меры.
Иран и его экономика успешно выстояли в военном противостоянии с США, так что, несмотря на угрозы экономической войной от Штатов, у него еще есть ресурсы сопротивляться. Об этом НСН рассказала кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова.
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