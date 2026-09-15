США ввели новые санкции против ВТБ за помощь в обходе ограничений против Ирана

США обвинили российский банк в содействии обходу введённых против Тегерана ограничений. ВТБ уже находится под американскими санкциями за работу в российском финансовом секторе.

Для банка включение в иранский санкционный список означает, что Вашингтон будут рассматривать операции ВТБ с точки зрения возможного обхода ограничений. Минфин США начнет оценивать не только формального владельца или посредника в сделке, но и то, кто на самом деле контролирует активы и получает от них выгоду. Поэтому смена владельца или использование посредника не позволит обойти ограничительные меры.

Иран и его экономика успешно выстояли в военном противостоянии с США, так что, несмотря на угрозы экономической войной от Штатов, у него еще есть ресурсы сопротивляться. Об этом НСН рассказала кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова.

