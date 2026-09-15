Вынесен приговор экс-оперативнику одного из самых засекреченных подразделений МВД
Вынесен приговор бывшему оперативнику одного из самых засекреченных подразделений МВД России Антону Нестерову, сообщает «Коммерсант».
Он получил 13 лет колонии строгого режима за взятки, превышение полномочий и неправомерный доступ к компьютерной информации. Согласно материалам дела, осужденный во время службы в здании МВД в Москве скопировал засекреченную базу данных на переносной носитель. Затем он опубликовал в интернете объявление о продаже информации.
Позже с ним связался хакер, согласившийся купить секретные данные за несколько миллионов рублей. Покупателя задержали оперативники ФСБ до получения им закрытых сведений. Злоумышленник заключил сделку со следствием и дал показания на Нестерова.
Ранее в Москву отправлен задержанный за взятки краснодарский полковник Чебураков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Демократы США предложили выделить Киеву $15 млрд в рамках «адских санкций» против РФ
- Певец Шаман попал в учебники по английскому языку, заменив Леди Гагу
- Вынесен приговор экс-оперативнику одного из самых засекреченных подразделений МВД
- Трамп допустил передачу Украине лицензии на устаревшую версию Patriot
- Экс-премьер Британии Джонсон призвал включить Starlink над всей РФ для навигации дронов ВСУ
- СМИ: Чубайс в Гааге читает лекции по экономике России 90-х годов
- СМИ: Россия быстрее Украины и США наращивает производство новых недорогих вооружений
- КНР отвергла призывы разработчиков ИИ из США притормозить его развитие
- ФСБ: До 60 тысяч единиц оружия могло попасть на «черный рынок» с Украины
- США ввели новые санкции против ВТБ за помощь в обходе ограничений против Ирана