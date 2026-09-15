Вынесен приговор экс-оперативнику одного из самых засекреченных подразделений МВД

Он получил 13 лет колонии строгого режима за взятки, превышение полномочий и неправомерный доступ к компьютерной информации. Согласно материалам дела, осужденный во время службы в здании МВД в Москве скопировал засекреченную базу данных на переносной носитель. Затем он опубликовал в интернете объявление о продаже информации.

Позже с ним связался хакер, согласившийся купить секретные данные за несколько миллионов рублей. Покупателя задержали оперативники ФСБ до получения им закрытых сведений. Злоумышленник заключил сделку со следствием и дал показания на Нестерова.

Ранее в Москву отправлен задержанный за взятки краснодарский полковник Чебураков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

