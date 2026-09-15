СМИ: Россия быстрее Украины и США наращивает производство новых недорогих вооружений

По данным издания, российские реактивные дроны «Герань-5» и крылатые ракеты «Бандероль» стоят около $100 тысяч каждая. Это более чем в 20 раз дешевле ракет Tomahawk американского производства.

Инженеры РФ модернизировали существующие разработки, добавив более совершенную электронику, навигацию и средства связи. Утверждается, что важную роль в этом сыграли китайские компоненты, включая реактивные двигатели, навигационные компьютеры и электронику связи.

Разработка и запуск реактивных дронов и крылатых ракет заняли у Москвы всего несколько лет. При этом США и страны НАТО испытывают сложности с быстрым наращиванием производства более дорогих систем ПВО и ракет-перехватчиков.

«Герань-5» может летать со скоростью до 600 километров в час, нести боеголовку массой 90 килограммов и преодолевать расстояние до 1000 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

