ФСБ: До 60 тысяч единиц оружия могло попасть на «черный рынок» с Украины
С Украины на «черный рынок» могло попасть до 60 тысяч единиц западного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство управления ФСБ России по ДНР.
По данным спецслужбы, вооружение с украинских складов уже находят в распоряжении мексиканских наркокартелей. При этом западные чиновники отрицают системный характер утечек, а Киев отвергает любую причастность. Речь идет о вооружении США, Италии, Испании, Чехии и других стран Североатлантического альянса.
После окончания конфликта поставляемое Вооруженным силам Украины оружие отправится на черный рынок и будет применяться против стран Запада, заявил американский исследователь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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