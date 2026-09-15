ФСБ: До 60 тысяч единиц оружия могло попасть на «черный рынок» с Украины

С Украины на «черный рынок» могло попасть до 60 тысяч единиц западного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство управления ФСБ России по ДНР.

Карслон: Украина перепродает американское оружие мексиканским наркокартелям

По данным спецслужбы, вооружение с украинских складов уже находят в распоряжении мексиканских наркокартелей. При этом западные чиновники отрицают системный характер утечек, а Киев отвергает любую причастность. Речь идет о вооружении США, Италии, Испании, Чехии и других стран Североатлантического альянса.

После окончания конфликта поставляемое Вооруженным силам Украины оружие отправится на черный рынок и будет применяться против стран Запада, заявил американский исследователь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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