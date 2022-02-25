Роскомнадзор частично ограничил доступ в Facebook

Накануне в четверг социальная сеть ограничила работу четырёх российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА Новости, Лента.ru и Газета.ru. Таким образом, по мнению Генпрокуратуры, руководство Facebook нарушило ряд российских законов, которые обеспечивают независимость СМИ в стране, прав граждан на информацию и ряд других.

Роскомнадзор отправил запрос в представительство американской компании с требованием объяснить подобные действия, но там проигнорировали его.



В ведомстве подчеркнули, что всего с ноября 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора было зафиксировано свыше 20 подобных случаев со стороны Facebook.

Ранее экс-футболист сборной России Хохлов решил судиться с Facebook из-за фамилии.

