Роскомнадзор частично ограничил доступ в Facebook

Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Facebook. Американская компания признана причастной к нарушению прав и свобод человека в России.

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Накануне в четверг социальная сеть ограничила работу четырёх российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА Новости, Лента.ru и Газета.ru. Таким образом, по мнению Генпрокуратуры, руководство Facebook нарушило ряд российских законов, которые обеспечивают независимость СМИ в стране, прав граждан на информацию и ряд других.

Роскомнадзор отправил запрос в представительство американской компании с требованием объяснить подобные действия, но там проигнорировали его.

В ведомстве подчеркнули, что всего с ноября 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора было зафиксировано свыше 20 подобных случаев со стороны Facebook.

Ранее экс-футболист сборной России Хохлов решил судиться с Facebook из-за фамилии.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Социальная СетьРоскомнадзор
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