Российским государственным СМИ запретили рекламу и монетизацию в Facebook
Руководство соцсети Facebook запретило государственным СМИ из России демонстрировать рекламу и осуществлять монетизацию по всему миру. Об этом заявил глава отделения компании по политике безопасности Натаниэль Глейхер.
«Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру», — Глейхер в Twitter.
Меры уже начали вступать в силу, их введение продолжится в течение выходных.
Ранее доступ к Facebook в России был частично ограничен. Такое решение принял Роскомнадзор из-за нарушений прав и свобод: соцсеть наложила ограничения на материалы РИА Новости, Ленты.ru, Газеты.ru, телеканала «Звезда».
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