Российским государственным СМИ запретили рекламу и монетизацию в Facebook

Руководство соцсети Facebook запретило государственным СМИ из России демонстрировать рекламу и осуществлять монетизацию по всему миру. Об этом заявил глава отделения компании по политике безопасности Натаниэль Глейхер.

Meta: власти РФ просили убрать «независимую проверку фактов» в СМИ на платформе

«Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру», — Глейхер в Twitter.

Меры уже начали вступать в силу, их введение продолжится в течение выходных.

Ранее доступ к Facebook в России был частично ограничен. Такое решение принял Роскомнадзор из-за нарушений прав и свобод: соцсеть наложила ограничения на материалы РИА Новости, Ленты.ru, Газеты.ru, телеканала «Звезда».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияFacebookИнтернетСМИ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры