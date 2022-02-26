Российским государственным СМИ запретили рекламу и монетизацию в Facebook

«Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру», — Глейхер в Twitter.

Меры уже начали вступать в силу, их введение продолжится в течение выходных.

Ранее доступ к Facebook в России был частично ограничен. Такое решение принял Роскомнадзор из-за нарушений прав и свобод: соцсеть наложила ограничения на материалы РИА Новости, Ленты.ru, Газеты.ru, телеканала «Звезда».

