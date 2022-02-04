«Это детский сад!»: В Германии считают RT пропагандой, а Deutsche Welle - правдой

Конфликт России и Германии вокруг «обмена запретами» на вещание телеканалов Deutsche Welle и Russia Today связан с позицией Запада, что ему все можно, а РФ ничего нельзя, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.

Накануне МИД РФ объявил о запрете вещания в России Deutsche Welle в ответ на аналогичные меры против RT DE в Германии. При этом в МИД ФРГ отвергли такое сравнение и назвали решение российской стороны безосновательным.