«Это детский сад!»: В Германии считают RT пропагандой, а Deutsche Welle - правдой
Германия контролирует «независимый» Deutsche Welle через надзирательный совет и не запрещает работу государственных СМИ Италии, Турции и других стран, сказал НСН Александр Рар.
Конфликт России и Германии вокруг «обмена запретами» на вещание телеканалов Deutsche Welle и Russia Today связан с позицией Запада, что ему все можно, а РФ ничего нельзя, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
Накануне МИД РФ объявил о запрете вещания в России Deutsche Welle в ответ на аналогичные меры против RT DE в Германии. При этом в МИД ФРГ отвергли такое сравнение и назвали решение российской стороны безосновательным.
«Российскую реакцию можно было предвидеть. Многие немцы, конечно, возмущены, говорят: «Как это так, RT это действительно пропаганда, а мы – не пропаганда». Это все детский сад какой-то. Россия должна была ответить, предупреждала, что пока еще не отвечает, но если немецкая сторона будет дальше притеснять Russia Today, то она будет вынуждена ответить. И вот ответ», - сказал Рар.
Он указал, что такая реакция связана с системой, которую «придумал» Запад.
«Главная проблема в том, что Запад придумал такую систему, что ему это можно, а России нельзя, что его критика легитимна, а когда Москва через какие-то госструктуры критикует немецкую жизнь, то это пропаганда. Это типичная проблема, с которой мы живем. Запад считает, что он во всем прав, имеет право запрещать и у него не пропаганда, а новости и освещение правды. А у России это пропаганда, гадости и попытка расшатать ЕС. И тут разговора не получается», - посетовал немецкий политолог.
По словам Рара, в Германии делают акцент на то, что Deutsche Welle – независимое СМИ, а RT – государственное, однако на самом деле оба телеканала подконтрольны властям.
«Главная аргументация у немцев, что "Немецкая волна" - это негосударственное, свободное СМИ, а Russia Today – государственное и ведет пропаганду, которую нам слушать не хочется. Но, с другой стороны, есть и турецкие, итальянские телеканалы и радиостанции, которые принадлежат государству и спокойно действуют на европейском рынке. У немцев придумана система, что напрямую государство не вмешивается в работу "Немецкой волны", но есть надзирательный совет, где сидят представители разных политических правящих сил, которые таким образом контролируют то, что делает Deutsche Welle. Поэтому, если посмотреть внимательно, можно увидеть две разные формы контроля и управления телерадиовещанием. Говорить, что "Немецкая волна" абсолютно независима от Германии, нельзя, потому что бюджет государственный», - разъяснил он.
Политолог также отверг утверждения МИД ФРГ о том, что RT не запрашивал лицензию на вещание в Германии.
«Как не запрашивал? RT пытался всеми силами укрепиться на немецком рынке, просто им закрывали дорогу. RT пытался через Люксембург получить лицензию для вещания в Германии, потом через Сербию. Это все совпало с новым конфликтом, который произошел из-за предложения России и ситуации вокруг Украины. Под этот весь шум RT Deutsche решили полностью остановить раз и навсегда», - заключил собеседник «Радиоточка НСН».
При этом Рар признал, что данный конфликт может помешать предстоящему разговору канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Он также назвал «совпадением», то что «медийная война» началась после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель.
Помимо запрета на вещание Deutsche Welle, будет закрыт российской корпункт этого СМИ, а его сотрудников лишат аккредитаций. Сам вещатель будет признан иноагентом. Журналистам «Немецкой волны» уже запретили допуск в Госдуму. При этом Ассоциация журналистов Германии (DJV) призвала Владимира Путина снять запрет, назвав действия российских властей «решительной мерой цензуры», которой нет никакого оправдания.
По данным немецких СМИ, визит Олафа Шольца в Москву состоится 15 февраля. До этого он посетит Вашингтон и Киев. В Кремле пока не подтвердили эту информацию.
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