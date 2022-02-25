Meta: власти РФ просили убрать «независимую проверку фактов» в СМИ на платформе

Вице-президент Meta (Facebook) Ник Клегг рассказал, что российские власти просили руководство соцсети убрать «независимую проверку фактов и маркировку контента», публикуемого российскими медиа на платформе.

В своем аккаунте в Twitter Клегг отметил, что Meta отказала представителям России в этой просьбе, после чего получил ответ в намерении ограничить работу сервисов компании.

Клегг также отметил, что в компании поддерживают россиян, которые хотят быть услышанными и организовываются для митингов через платформы Meta. Компания владеет сервисами Instagram, WhatsApp, Messenger Facebook.

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ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
ТЕГИ:РоссияFacebook
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