Meta: власти РФ просили убрать «независимую проверку фактов» в СМИ на платформе
Вице-президент Meta (Facebook) Ник Клегг рассказал, что российские власти просили руководство соцсети убрать «независимую проверку фактов и маркировку контента», публикуемого российскими медиа на платформе.
В своем аккаунте в Twitter Клегг отметил, что Meta отказала представителям России в этой просьбе, после чего получил ответ в намерении ограничить работу сервисов компании.
Ordinary Russians are using @Meta's apps to express themselves and organize for action. We want them to continue to make their voices heard, share what’s happening, and organize through Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger. pic.twitter.com/FjTovgslCe— Nick Clegg (@nickclegg) February 25, 2022
Клегг также отметил, что в компании поддерживают россиян, которые хотят быть услышанными и организовываются для митингов через платформы Meta. Компания владеет сервисами Instagram, WhatsApp, Messenger Facebook.
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