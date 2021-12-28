«Какие к черту каникулы?»: Откажутся ли россияне от новогодних праздников
Вопрос сокращения новогодних праздников поднимается из года в год, однако пока что россияне, наоборот, получают дополнительные выходные.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от длительных новогодних каникул, добавив выходные дни к отпуску россиян.
«Добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт», - предложил политик.
Такие призвания главы ЛДПР не новы: еще в ноябре он предлагал начать работать уже 2 января, чтобы заложенные в бюджет «триллионы рублей» как можно быстрее попали в регионы, для которых они предназначались.
«Какие каникулы к черту! Давайте 2 января выйдем на работу. И все деньги бросим в регионы, чтобы они до 1 февраля пришли везде», — заявил тогда Жириновский.
Мотивы бессменного лидера ЛДПР благородны: он напомнил, что в дни новогодних каникул ежегодно наблюдается экстремальный скачок смертности, поскольку людям нечем заняться, и из-за этого они, по мнению Жириновского, начинают пить и скандалить. Кроме того, работать нельзя даже при желании - закрыты все госучреждения, банки и больницы.
Однако соцопросы показывают, что только четверть россиян равнодушна к длительности новогодних праздников. Почти половина (49%) опрошенных относятся к длинным новогодним выходным положительно. Еще 17% россиян разделяют мнение Жириновского и предлагают сократить избыточные праздники. При этом социологи отмечают увеличение доли тех, кто каникулам не рад. Возможно, это связано с пандемией и вынужденными днями «простоя» на работе и, как следствие, с падением доходов.
При этом ранее московским школам рекомендовали уйти на новогодние каникулы уже 27 декабря. В Минпросвещения России заверили, что планов продлевать зимние каникулы для школьников в ведомстве нет.
«Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране», — сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
У нестандартного предложения лидера ЛДПР есть и другие сторонники. Так, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал глупостью предложение Госдумы сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. По его мнению, десятидневные каникулы и так никому не нужны.
« Мы всю декаду, когда весь мир уже начинает работать и запускает экономику, сидим. <...>Если идти на поводу, то у нас все с 25 декабря уйдут, потому что в этот день католическое Рождество. Тогда надо уходить не с 31, а с 25 декабря. Потому что с понедельника уже никто не будет работать, кроме особо рьяных. Хотя и 31 никто не работает, а только приходят и отмечаются. Это глупости, которые делаются для того, чтобы обратить на себя внимание», - возмутился Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Некоторые врачи и ученые также переживают о новом всплеске коронавирусной инфекции, который ожидает россиян сразу после Нового года из-за несоблюдения ограничений и активных поездок между регионами и за границу. Врач и телеведущий Александр Мясников подтвердил, что вспышку действительно ожидают в конце февраля, но призвал не связывать ее с новогодними каникулами.
«Следующую волну лично я ожидаю в конце февраля – в марте. <...> И поверьте, пожалуйста, что Новый год надо праздновать. Всплеск будет в феврале, но не приписывайте его к каникулам. Давно уже понятно, что коронавирусная инфекция идет вверх-вниз, она идет волнами. Мы мало что можем поделать, что в сторону верха, что в сторону низа. Можем только вакцинироваться», - объяснил Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Как бы то ни было, в 2022 году каникулы продлятся до 9 января. Пока все россияне отдыхают, президент Владимир Путин работает. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что рождественскую неделю Путин частично проведет на работе. Российский лидер постоянно работает с документами и другими данными, в связи с этим глава государства редко проводит первые дни января «как новогодние праздники», напомнил Песков.
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