«Какие к черту каникулы?»: Откажутся ли россияне от новогодних праздников

Мотивы бессменного лидера ЛДПР благородны: он напомнил, что в дни новогодних каникул ежегодно наблюдается экстремальный скачок смертности, поскольку людям нечем заняться, и из-за этого они, по мнению Жириновского, начинают пить и скандалить. Кроме того, работать нельзя даже при желании - закрыты все госучреждения, банки и больницы.

Однако соцопросы показывают, что только четверть россиян равнодушна к длительности новогодних праздников. Почти половина (49%) опрошенных относятся к длинным новогодним выходным положительно. Еще 17% россиян разделяют мнение Жириновского и предлагают сократить избыточные праздники. При этом социологи отмечают увеличение доли тех, кто каникулам не рад. Возможно, это связано с пандемией и вынужденными днями «простоя» на работе и, как следствие, с падением доходов.

При этом ранее московским школам рекомендовали уйти на новогодние каникулы уже 27 декабря. В Минпросвещения России заверили, что планов продлевать зимние каникулы для школьников в ведомстве нет.

«Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране», — сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

У нестандартного предложения лидера ЛДПР есть и другие сторонники. Так, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал глупостью предложение Госдумы сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. По его мнению, десятидневные каникулы и так никому не нужны.

« Мы всю декаду, когда весь мир уже начинает работать и запускает экономику, сидим. <...>Если идти на поводу, то у нас все с 25 декабря уйдут, потому что в этот день католическое Рождество. Тогда надо уходить не с 31, а с 25 декабря. Потому что с понедельника уже никто не будет работать, кроме особо рьяных. Хотя и 31 никто не работает, а только приходят и отмечаются. Это глупости, которые делаются для того, чтобы обратить на себя внимание», - возмутился Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».