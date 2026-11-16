МВД: Россияне могут иметь два загранпаспорта одновременно

Как отметили в ведомстве, с 2015 года у любого россиянина может быть два таких документа, у каждого из которых свой срок действия. При этом второй загранпаспорт должен быть нового образца - биометрическим.

В МВД подчеркнули, что второй документ может понадобиться, если россиянину нужно сохранить действующие визы в загранпаспорте, где закончились пустые страницы, либо в случае, когда человеку необходимо выехать за рубеж, а документ находится в консульстве на оформлении визы.

Ранее МВД предупредило, что гражданам могут отказать в выдаче загранпаспорта при недействительном внутрироссийском паспорте или отсутствии военного билета либо приписного удостоверения, пишет 360.ru.

