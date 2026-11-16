МВД: Россияне могут иметь два загранпаспорта одновременно
Граждане России могут иметь два заграничных паспорта одновременно. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД.
Как отметили в ведомстве, с 2015 года у любого россиянина может быть два таких документа, у каждого из которых свой срок действия. При этом второй загранпаспорт должен быть нового образца - биометрическим.
В МВД подчеркнули, что второй документ может понадобиться, если россиянину нужно сохранить действующие визы в загранпаспорте, где закончились пустые страницы, либо в случае, когда человеку необходимо выехать за рубеж, а документ находится в консульстве на оформлении визы.
Ранее МВД предупредило, что гражданам могут отказать в выдаче загранпаспорта при недействительном внутрироссийском паспорте или отсутствии военного билета либо приписного удостоверения, пишет 360.ru.
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