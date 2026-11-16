На Кубани при атаке БПЛА пострадали три человека
Северский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
По его данным, в станице Северской фрагменты БПЛА упали на территории частного дома. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Они доставлены в медицинское учреждение.
«В п. Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий», - добавили в оперштабе.
На местах работают специалисты оперативных и специальных служб.
Ранее в Татарстане при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя, пишет 360.ru.
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