В Минпросвещения рассказали, планируют ли продлевать школьные каникулы
Минпросвещения России не планирует продлевать зимние каникулы для школьников из-за эпидемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.
По его словам, также не планируется рекомендовать школам уйти на отдых раньше запланированного срока. Субъекты должны решить это сами, сказал министр. Кравцов напомнил, что власти Москвы рекомендовали школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше. «Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране», — сообщил глава Минпросвещения.
Как сообщили ранее в министерстве, все российские школы в течение 2021 года были подключены к высокоскоростному интернету. В ведомстве рассказали о создании российских образовательных ресурсов, которые гарантируют достоверность контента.
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