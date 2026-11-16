Во Владивостоке решили больше не переносить памятник Солженицыну

Памятник писателю Александру Солженицыну на Корабельной набережной во Владивостоке, который демонтировали и затем вернули на прежнее место, больше не планируют переносить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию.

Депутат Попов заступился за памятник Солженицыну во Владивостоке

«В настоящее время скульптура находится по месту установки. Вопрос о переносе... не рассматривается», — отметил собеседник агентства.

Ранее монумент захотели перенести с Корабельной набережной в сквер Веры и Надежды после критики со стороны историков и краеведов. В октябре памятник Солженицыну демонтировали, начались работы по его переносу, пишет 360.ru. Однако монумент временно вернули на прежнее место, так как он визуально не вписался в новое окружение.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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