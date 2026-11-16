Во Владивостоке решили больше не переносить памятник Солженицыну
Памятник писателю Александру Солженицыну на Корабельной набережной во Владивостоке, который демонтировали и затем вернули на прежнее место, больше не планируют переносить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию.
«В настоящее время скульптура находится по месту установки. Вопрос о переносе... не рассматривается», — отметил собеседник агентства.
Ранее монумент захотели перенести с Корабельной набережной в сквер Веры и Надежды после критики со стороны историков и краеведов. В октябре памятник Солженицыну демонтировали, начались работы по его переносу, пишет 360.ru. Однако монумент временно вернули на прежнее место, так как он визуально не вписался в новое окружение.
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