Во Владивостоке решили больше не переносить памятник Солженицыну

«В настоящее время скульптура находится по месту установки. Вопрос о переносе... не рассматривается», — отметил собеседник агентства.

Ранее монумент захотели перенести с Корабельной набережной в сквер Веры и Надежды после критики со стороны историков и краеведов. В октябре памятник Солженицыну демонтировали, начались работы по его переносу, пишет 360.ru. Однако монумент временно вернули на прежнее место, так как он визуально не вписался в новое окружение.

