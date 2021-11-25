«Какие каникулы к черту!»: Жириновский призвал отменить новогодние праздники

Депутат, комментируя принятый бюджет России на 2022-2024 год, подчеркнул, что в регионы «бросили триллионы рублей». По мнению лидера ЛДПР, чтобы деньги быстрее попали в регионы, необходимо выйти на работу как можно раньше.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете России на 2021 и плановые 2023-2024 годы. Согласно закону, доходы бюджета в 2022 году превысят 25 триллионов рублей.

В 2022 году новогодние каникулы продлятся до 9 января.

