«От Египта до Мексики»: В РСТ рассказали, куда поедут россияне на Новый год
Россияне выбрали на Новый год не только традиционные Египет, Турцию и Арабские Эмираты, но и карибскую экзотику – Кубу и Доминикану, рассказал Дмитрий Горин.
Большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха будет Египет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«В этом году у нас гораздо больше возможностей путешествий, количество открытых стран увеличилось в четыре раза, правда, к сожалению, не все страны принимают россиян без карантина. В числе самых популярных направлений, прежде всего, Египет, а также Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба и Мексика. В эти страны теперь, кстати, выполняются и чартерные туристические рейсы без ограничений», - сказал Горин.
По его словам, в число лидеров внутреннего новогоднего туризма входят Крым, Краснодарский край и Москва.
«В абсолютных цифрах больше всего туристов выбирают путешествия по России. Это и горнолыжные, и культурно-познавательные экскурсионные туры. В лидерах Крым, Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Калининградская область. Карелия и многие другие направления. Несмотря на ограничения, туристы уже адаптировались к этим правилам, выполняют их, и в этом году количество поездок будет больше», - отметил вице-президент РСТ.
Горин также посоветовал планировать летний отдых заранее и пользоваться программой туристического кэшбека.
«Ранние бронирования, которые будут в феврале и марте, дают возможность сэкономить от 10 до 40% на летних турах. На высокий сезон целесообразно планировать поездки заранее, а если вы беспокоитесь о рисках, надо оформлять страховку от невылета или невыезда на случай заболевания перед поездкой. Ну а первая рекомендация – обязательно воспользоваться программой кэшбека, которая стартует сразу после новогодних праздников. Это окно продаж с 18 января по 12 апреля, путешествия до 30 апреля. Это и возможность покататься на лыжах, и период школьных весенних каникул, и, кстати, хороший бонус – начало летней навигации. Речные круизы попадают под скидку кэшбека 20% до 1 июня», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как отмечала на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в 2021 году Турция была самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов, ее посетили более 4,65 млн человек.
По словам Ломидзе, на курорты Египта отправились всего 680 тысяч россиян, что существенно меньше показателей 2015 года (2,3 млн туристов), когда было закрыто это направление. При этом Египет обогнал Арабские Эмираты, Кипр и Мальдивы, которые показали «феноменальную динамику» прироста.
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