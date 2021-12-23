«От Египта до Мексики»: В РСТ рассказали, куда поедут россияне на Новый год

По его словам, в число лидеров внутреннего новогоднего туризма входят Крым, Краснодарский край и Москва.

«В абсолютных цифрах больше всего туристов выбирают путешествия по России. Это и горнолыжные, и культурно-познавательные экскурсионные туры. В лидерах Крым, Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Калининградская область. Карелия и многие другие направления. Несмотря на ограничения, туристы уже адаптировались к этим правилам, выполняют их, и в этом году количество поездок будет больше», - отметил вице-президент РСТ.

Горин также посоветовал планировать летний отдых заранее и пользоваться программой туристического кэшбека.

«Ранние бронирования, которые будут в феврале и марте, дают возможность сэкономить от 10 до 40% на летних турах. На высокий сезон целесообразно планировать поездки заранее, а если вы беспокоитесь о рисках, надо оформлять страховку от невылета или невыезда на случай заболевания перед поездкой. Ну а первая рекомендация – обязательно воспользоваться программой кэшбека, которая стартует сразу после новогодних праздников. Это окно продаж с 18 января по 12 апреля, путешествия до 30 апреля. Это и возможность покататься на лыжах, и период школьных весенних каникул, и, кстати, хороший бонус – начало летней навигации. Речные круизы попадают под скидку кэшбека 20% до 1 июня», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».