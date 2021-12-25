Песков раскрыл планы Путина на Новый год
Президент Владимир Путин встретит Новый год традиционно, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ТАСС.
«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, как президент встретит праздник.
По словам Пескова, рождественскую неделю Путина частично проведет на работе. Российский лидер постоянно работает с документами и другими данными, напомнил официальный представитель Кремля. В связи с этим глава государства редко проводит первые дни января «как новогодние праздники».
Кроме того, уже в середине праздничных каникул Путин может провести отдельные встречи. При этом, по словам Пескова, полноформатных совещаний пока не запланировано, пишет Газета.ru.
Ранее Владимир Путин объяснил в ходе ежегодной пресс-конференции, почему отпуск проводит с Шойгу, а не с Мишустиным.
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