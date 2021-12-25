Песков раскрыл планы Путина на Новый год

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, как президент встретит праздник.

По словам Пескова, рождественскую неделю Путина частично проведет на работе. Российский лидер постоянно работает с документами и другими данными, напомнил официальный представитель Кремля. В связи с этим глава государства редко проводит первые дни января «как новогодние праздники».

Кроме того, уже в середине праздничных каникул Путин может провести отдельные встречи. При этом, по словам Пескова, полноформатных совещаний пока не запланировано, пишет Газета.ru.

Ранее Владимир Путин объяснил в ходе ежегодной пресс-конференции, почему отпуск проводит с Шойгу, а не с Мишустиным.

