Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск россиян
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что в дни новогодних каникул ежегодно наблюдается экстремальный скачок смертности, сообщает РИА Новости.
По словам депутата, 10 дней праздников провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т.п. Кроме того, страдает экономика.
Парламентарий предложил перенести новогодние праздники и включить их в отпуска граждан России. Как считает политик, необходимо сохранить число выходных дней, но вместо всеобщих фиксированных каникул следует добавить к 28 обычным отпускным дням еще 15. Тогда россияне сами выберут, когда отдыхать.
Как отметил депутат, некоторым россиянам нужно предложить добавить один-два выходных каждую вторую неделю.
Судьбу новогодних праздников надо решить с помощью опроса в Telegram по примеру Вячеслава Володина, однако лучше новогодние праздники не сокращать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы Василий Власов.
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