Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск россиян

По словам депутата, 10 дней праздников провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т.п. Кроме того, страдает экономика.

Парламентарий предложил перенести новогодние праздники и включить их в отпуска граждан России. Как считает политик, необходимо сохранить число выходных дней, но вместо всеобщих фиксированных каникул следует добавить к 28 обычным отпускным дням еще 15. Тогда россияне сами выберут, когда отдыхать.

Как отметил депутат, некоторым россиянам нужно предложить добавить один-два выходных каждую вторую неделю.

Судьбу новогодних праздников надо решить с помощью опроса в Telegram по примеру Вячеслава Володина, однако лучше новогодние праздники не сокращать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы Василий Власов.

