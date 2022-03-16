Депутат Госдумы заверила, что 200 тысяч россиян не потеряют работу из-за ухода иностранных компаний
Депутат Светлана Бессараб отметила, что сотрудники иностранных компаний, ушедших из России, смогут найти работу, особенно в крупных городах.
С уходом из России зарубежных компаний, рынок особо не поменяется, но могут возникнуть проблемы в общепите, тенденция там будет примерно такая же, как в период пандемии. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее журнал Forbes сообщил, что иностранные компании, которые частично или полностью уходят из России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек в стране. Бессараб уверила, что сотрудники этих организаций не останутся без работы в нашей стране.
«В банке вакансий на портале «Работа.ру» по всей России предложений гораздо больше, чем 200 тысяч. В основном теряют работу трудящиеся из больших городов, где были представлены иностранные компании. Конечно, в мегаполисах эти люди смогут найти себе работу. Вопрос только в предпочтениях», - отметила она.
Депутат также добавила, что уходящие с российского рынка иностранные компании обязаны выплатить определенную сумму своим работникам.
«При этом число вакансий увеличится из-за того, что Россию покинули трудовые мигранты. Но вряд ли россиян устроит эта работа. Поэтому сегодня правительство предпринимает огромные усилия, чтобы насытить рынок труда вакансиями, чтобы максимально быстро восстановить ниши, которые покидают иностранные компании. Но в соответствии с российским законодательством, зарубежные организации должны в течение определенного времени оплачивать хотя бы две третьих доходов работников в связи с вынужденным простоем. И большинство компаний это делает. Я думаю, что рынок адаптируется. Может быть, не сразу. Большая часть россиян трудоустроится», - объяснила она.
При этом, по ее мнению, ситуация на рынке вакансий в России не поменяется.
«Ситуация по востребованности профессий вряд ли изменится, потому что это рыночная экономика. Если уходят компании ресторанного бизнеса или фастфуда, то, конечно, их место трудно занять станками или строительством. Другое дело, что, может быть, общепит опять пострадает, как и в период пандемии. Люди начнут экономить и меньше посещать кафе и рестораны. Но в целом рынок не изменится. Также будут востребованы айтишники, доставщики, бухгалтеры, продавцы консультанты, в том числе интернет консультанты. Нынешние тренды схожи с теми, что были в период пандемии», - заключила Бессараб.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя.
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