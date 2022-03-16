Депутат Госдумы заверила, что 200 тысяч россиян не потеряют работу из-за ухода иностранных компаний

Ранее журнал Forbes сообщил, что иностранные компании, которые частично или полностью уходят из России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек в стране. Бессараб уверила, что сотрудники этих организаций не останутся без работы в нашей стране.

«В банке вакансий на портале «Работа.ру» по всей России предложений гораздо больше, чем 200 тысяч. В основном теряют работу трудящиеся из больших городов, где были представлены иностранные компании. Конечно, в мегаполисах эти люди смогут найти себе работу. Вопрос только в предпочтениях», - отметила она.

Депутат также добавила, что уходящие с российского рынка иностранные компании обязаны выплатить определенную сумму своим работникам.