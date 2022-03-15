«Бенефициары всех кризисов»: Основатель SuperJob назвал сферы, где повысится зарплата
Активность работодателей по сравнению с прошлым годом снизилась всего на 8%, заявил НСН Алексей Захаров.
Реальная зарплата в России вырастет у тех людей, которые работают в сфере импортозамещения, продаж алкоголя и фармацевтики, эти три категории являются бенефициарами всех кризисов, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
На фоне санкционных рисков многие зарубежные компании уходят с российского рынка. Десятки крупных брендов и компаний объявляют о приостановке своей деятельности. В частности, свою работу приостановили японский производитель одежды Uniqlo (с 21 марта) и сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s.
«Пока еще мало компаний уходит, большинство объявили именно о приостановке деятельности. Те, кто уходят – это маленькие офисы и какие-то истории, которые изначально были невыгодны. Сейчас договорятся Россия и Украина, и мы поймем, что происходит. Вообще, традиционно бенефициары всех кризисов – это алкоголь и фармацевтика. Неважно, кризис это из-за коронавируса или кризис из-за спецоперации. У них зарплата повысится. Все, что связано с импортозамещением – там тоже в реальном выражении зарплаты вырастут», - сказал Захаров.
По его словам, зарплата в скором времени начнет расти и у учителей. Захаров также отметил, что в условиях санкций России необходимо большое количество программистов.
«В России дико не хватает учителей. Если мы будем смотреть на реальный дефицит, то у нас с учителями младших классов хуже, чем с программистами история обстоит. Большинство программистов ЕГЭ по математике сдадут на 80 баллов, а большинство учителей младших классов не сдадут и на 60 баллов. Нам нужны программисты. Для новой экономики, особенно в условиях санкций, их понадобится еще больше, а готовить их некому, потому что подготовка начинается в младшей школе. Зарплаты для хороших учителей также вырастут, и частные школы прибавятся», - сказал Захаров.
Основатель SuperJob подчеркнул, что несмотря на спецоперацию России, работодатели не спешат сокращать своих сотрудников. Он объяснил, что люди научились не совершать ошибок, благодаря кризису, который был во время первой волны коронавируса.
«Во время самых первых ограничений из-за коронавируса активность работодателей в первый месяц упала больше, чем на 70%. Только к концу прошлого года активность работодателей полностью восстановилась и превысила доковидные значения. На сегодняшний день мы фиксируем, что произошло снижение активности работодателей по сравнению с таким же периодом прошлого года всего на 8%. Коронавирус оказался очень хорошей психологической прививкой для рынка труда», - резюмировал Захаров.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании вредят сами себе.
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