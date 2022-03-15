«Бенефициары всех кризисов»: Основатель SuperJob назвал сферы, где повысится зарплата

На фоне санкционных рисков многие зарубежные компании уходят с российского рынка. Десятки крупных брендов и компаний объявляют о приостановке своей деятельности. В частности, свою работу приостановили японский производитель одежды Uniqlo (с 21 марта) и сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s.

«Пока еще мало компаний уходит, большинство объявили именно о приостановке деятельности. Те, кто уходят – это маленькие офисы и какие-то истории, которые изначально были невыгодны. Сейчас договорятся Россия и Украина, и мы поймем, что происходит. Вообще, традиционно бенефициары всех кризисов – это алкоголь и фармацевтика. Неважно, кризис это из-за коронавируса или кризис из-за спецоперации. У них зарплата повысится. Все, что связано с импортозамещением – там тоже в реальном выражении зарплаты вырастут», - сказал Захаров.