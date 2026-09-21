Борисов против Певцова: Фильм «Лавр» ждет битва с театральным блокбастером
В Москве есть очень сильный спектакль «Лавр» с Дмитрием Певцовым, при этом многие блестящие фильмы с Борисовым прошли «мимо» зрителей, сказал в эфире НСН Сергей Сычев.
Фильм «Лавр» будут сравнивать с одноименным московским спектаклем-блокбастером, при этом имя Юры Борисова не гарантирует картине кассовый успех, заявил в интервью кинокритик Сергей Сычев.
Ранее стало известно, что главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр» сыграет Юра Борисов. Имя режиссера картины пока не известно, хотя изначально предполагалось, что этот фильм снимет Эмир Кустурица. Сычев провел параллели между будущей картиной, спектаклем и «Одиссеей» Кристофера Нолана.
«Для московской публики это будет особенно интересный челлендж, потому что есть спектакль "Лавр", который в течение долгого времени шел во МХАТе имени Горького. Это супервостребованный, очень сильный и очень популярный спектакль, настоящий театральный блокбастер, там главную роль играл Певцов. Фильм, конечно, будут сравнивать с ним, и интересно, кто победит. Авторам фильма нужно будет сделать так, чтобы то ощущение, которое есть у Водолазкина, не превратилось в карикатуру. Кино очень наглядное искусство по сравнению с театром, и всегда есть риск увлечься иллюстративностью и не удержать настроение и атмосферу. Одна из главных задач любой экранизации - сделать так, чтобы человек взял в руки книгу. Несмотря на то, что "Лавр" — это бестселлер уже много лет, далеко не все его читали. При этом мы видели феномен "Одиссеи", когда люди, которые никогда бы в жизни не взяли в руки Гомера, кинулись читать книгу, чтобы сравнить с фильмом», - указал кинокритик.
По его словам, Борисов справится с главной ролью, но это не гарантирует успех «Лавра» в прокате.
«Чаще всего Юра Борисов справляется с ролями блестяще, однако его амбиции как актера простираются значительно дальше роли в "Лавре", это международный, мировой уровень. Борисов очень талантлив и востребован, с ним легко, у него нет такой звездной болезни, которая мешает ему и окружающим. Но что касается зрительского потенциала, никакой гарантии нет. У того же Борисова есть масса блестящих ролей в фильмах, которые вообще не собрали зрителей и были не замечены в прокате, хотя это и есть его самые ценные работы. Например, фильмы "Капитан Волконогов бежал", "Мама, я дома" или "Купе номер шесть" малоизвестны широкому зрителю, хотя это великолепные работы. Какую-то часть зрителей имя Борисова привлечет, это может быть одним из компонентов успеха, но никак не главным», - заключил собеседник НСН.
Народный артист России, актер и депутат Госдумы VIII созыва Дмитрий Певцов ранее рассказал «Культурному гиду НСН» об участии в спектакле «Лавр» в постановке Эдуарда Боякова.
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