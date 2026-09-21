Фильм «Лавр» будут сравнивать с одноименным московским спектаклем-блокбастером, при этом имя Юры Борисова не гарантирует картине кассовый успех, заявил в интервью кинокритик Сергей Сычев.

Ранее стало известно, что главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр» сыграет Юра Борисов. Имя режиссера картины пока не известно, хотя изначально предполагалось, что этот фильм снимет Эмир Кустурица. Сычев провел параллели между будущей картиной, спектаклем и «Одиссеей» Кристофера Нолана.