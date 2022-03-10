«Убегающие враги»: Вассерман не пожалел покидающие Россию иностранные компании

По его словам, иностранные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, делают хуже в первую очередь для самих себя.

«Что касается закрытых витрин в магазинах… Самая дорогая в мире площадь – это площадь магазинных прилавков. Если сейчас изрядное количество этих самых прилавков пустеют, это лишь значит, что их дешевле будет заполнить. Сейчас правительство России уже подготовило пакет мер, предназначенных для того, чтобы правильно распорядиться теми ресурсами, что оставляют убегающие от нас фирмы. Вероятнее всего, уже завтра Госдума рассмотрит этот пакет. Те, кто от нас уходит, сами себе враги. С другой стороны, как отмечает Виктор Мараховский (писатель – прим. НСН), сейчас сам Запад пребывает в состоянии непрерывной истерики. Дело в том, что сейчас там уже второе десятилетие идет совершенно откровенный экономический кризис», - резюмировал Вассерман.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. В ответ Запад ввел антироссийские санкции, а зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Позднее «Общественная потребительская инициатива» составила составлен список из 59 компаний, которые могут быть национализированы. В их числе, в частности, McDonald's, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Porsche, Volkswagen, Shell, H&M и даже Toyota, которая не собирается уходить с российского рынка

