«Убегающие враги»: Вассерман не пожалел покидающие Россию иностранные компании
Зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя, заявил НСН депутат Анатолий Вассерман.
На российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В связи со специальной военной операцией, а также санкциями и скачков валютных курсов деятельность в России приостанавливают не только производители техники, но и одежды, а также продуктов питания. В частности, о приостановке своей деятельности сообщила и Coca-Cola. Закрываются и некоторые ресторанные сети, включая McDonald's.
«Полагаю, что особых проблем не будет. В конце концов, на рынке предложение в основном идет за спросом, и если спрос сохраняется, то найдется способ удовлетворить его. Уход западных брендов вызовет лишь плавный переход отечественных производителей, работающих под этими брендами, на самостоятельную деятельность. Если, скажем, продукция McDonald's состоит на 99% из отечественного сырья, то из него же будет делаться практически та же еда, с минимальными вкусовыми отличиями. Или то, что с нашего рынка уходит фирма Hugo Boss, у которой самая известная разработка – это форма гитлеровцев, так это лишь показывает, что она тогда сотрудничала с террористами и сейчас сотрудничает с ними», - сказал Вассерман.
По его словам, иностранные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, делают хуже в первую очередь для самих себя.
«Что касается закрытых витрин в магазинах… Самая дорогая в мире площадь – это площадь магазинных прилавков. Если сейчас изрядное количество этих самых прилавков пустеют, это лишь значит, что их дешевле будет заполнить. Сейчас правительство России уже подготовило пакет мер, предназначенных для того, чтобы правильно распорядиться теми ресурсами, что оставляют убегающие от нас фирмы. Вероятнее всего, уже завтра Госдума рассмотрит этот пакет. Те, кто от нас уходит, сами себе враги. С другой стороны, как отмечает Виктор Мараховский (писатель – прим. НСН), сейчас сам Запад пребывает в состоянии непрерывной истерики. Дело в том, что сейчас там уже второе десятилетие идет совершенно откровенный экономический кризис», - резюмировал Вассерман.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. В ответ Запад ввел антироссийские санкции, а зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Позднее «Общественная потребительская инициатива» составила составлен список из 59 компаний, которые могут быть национализированы. В их числе, в частности, McDonald's, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Porsche, Volkswagen, Shell, H&M и даже Toyota, которая не собирается уходить с российского рынка
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