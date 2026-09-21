Россиянам объяснили, как тревога маскируется под ответственность и контроль
Желание всё контролировать не всегда связано с любовью к порядку. Об этом «Газете.Ru» заявила психиатр-нарколог Мария Касперович.
По её словам, за внешней ответственностью может скрываться хроническая тревога и опасение, «что если отпустить ситуацию, случится что-то плохое».
Она отметила, что в таких случаях «тревога маскируется под гиперответственность, стремление все предусмотреть и невозможность делегировать задачи».
«Формально это выглядит разумно. Но когда это становится ежедневной потребностью — речь уже не об ответственности, а о тревожном способе существования», — указала Касперович.
Эксперт добавила, что опасный момент наступает тогда, когда человек начинает считать тревогу частью характера. Если эта ответственность «не позволяет отдыхать, доверять и спокойно жить, то, возможно, это тревожное расстройство».
Ранее гендиректор Школы плавания №1 Евгений Петрухин заявил, что эффективным инструментом борьбы с депрессивными состояниями, хроническим стрессом и тревогой является плавание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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