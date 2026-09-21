Россиянам объяснили, как тревога маскируется под ответственность и контроль

По её словам, за внешней ответственностью может скрываться хроническая тревога и опасение, «что если отпустить ситуацию, случится что-то плохое».

Она отметила, что в таких случаях «тревога маскируется под гиперответственность, стремление все предусмотреть и невозможность делегировать задачи».

«Формально это выглядит разумно. Но когда это становится ежедневной потребностью — речь уже не об ответственности, а о тревожном способе существования», — указала Касперович.

Эксперт добавила, что опасный момент наступает тогда, когда человек начинает считать тревогу частью характера. Если эта ответственность «не позволяет отдыхать, доверять и спокойно жить, то, возможно, это тревожное расстройство».

Ранее гендиректор Школы плавания №1 Евгений Петрухин заявил, что эффективным инструментом борьбы с депрессивными состояниями, хроническим стрессом и тревогой является плавание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

