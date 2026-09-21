СМИ: Овечкин получил травму нижней части тела

По её словам, именно поэтому капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не участвовал в игре против «Бостон Брюинз». При этом в пресс-службе команды отметили, что хоккеист также пропустит предсезонную игру с «Филадельфией Флайерз».

Как отметила Силбер, возвращение Овечкина ожидается со дня на день, однако решение о его участии в играх 25 и 26 сентября будет приниматься в зависимости от его состояния.

Ранее Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».