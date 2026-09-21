СМИ: Овечкин получил травму нижней части тела
Российский хоккеист Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Об этом в своих соцсетях рассказала журналистка Сэмми Силбер.
По её словам, именно поэтому капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не участвовал в игре против «Бостон Брюинз». При этом в пресс-службе команды отметили, что хоккеист также пропустит предсезонную игру с «Филадельфией Флайерз».
Как отметила Силбер, возвращение Овечкина ожидается со дня на день, однако решение о его участии в играх 25 и 26 сентября будет приниматься в зависимости от его состояния.
Ранее Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, как правильно писать негативные отзывы
- СМИ: Овечкин получил травму нижней части тела
- Россиянам объяснили, как тревога маскируется под ответственность и контроль
- Молдавию ждет сложная зима из-за роста цен на энергоносители
- Трамп анонсировал сделку по удобрениям с Белоруссией
- Россиянам назвали привычки, незаметно разрушающие зубы
- Борисов против Певцова: Фильм «Лавр» ждет битва с театральным блокбастером
- Вэнс заявил, что ожидает прогресса по Украине после встречи Трампа и Зеленского
- В России рассказали об отличиях выборов 2026 года от кампании 2021 года
- «Как шагреневая кожа»: Россиянам посоветовали не ждать снижения цен на жилье