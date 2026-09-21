В России рассказали об отличиях выборов 2026 года от кампании 2021 года
На выборах в Госдуму в 2026 году ни одна из партий не показала прорыва. Об этом «Газете.Ru» заявил политтехнолог Николай Гастелло.
По его словам, что, в отличие от кампании текущего года, пять лет назад на выборах произошёл прорыв «Новых людей».
«И был жив основатель ЛДПР Владимир Жириновский, который своим присутствием делал нескучными не только выборы», — отметил эксперт.
Гастелло добавил, что в 2026 году «неожиданности» были только на этапе предвыборных кампаний.
Ранее политолог Илья Гращенков заявил «Радиоточке НСН», что результаты «оппозиционных» партий не увеличились по сравнению с предыдущими выборами в Госдуму.
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