В России рассказали об отличиях выборов 2026 года от кампании 2021 года

По его словам, что, в отличие от кампании текущего года, пять лет назад на выборах произошёл прорыв «Новых людей».

«И был жив основатель ЛДПР Владимир Жириновский, который своим присутствием делал нескучными не только выборы», — отметил эксперт.

Гастелло добавил, что в 2026 году «неожиданности» были только на этапе предвыборных кампаний.

Ранее политолог Илья Гращенков заявил «Радиоточке НСН», что результаты «оппозиционных» партий не увеличились по сравнению с предыдущими выборами в Госдуму.

