Вэнс заявил, что ожидает прогресса по Украине после встречи Трампа и Зеленского

Украинский конфликт тяжело поддаётся урегулированию. Как пишет RT, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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В ходе общения с журналистами он отметил, что американский лидер Дональд Трам «активно пытается добиться решения этой проблемы».

Также политик указал, что с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», - заключил Вэнс.

Ранее Трамп вновь призвал Зеленского прекратить наносить удары по российским НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаПереговорыДональд ТрампВладимир ЗеленскийСША

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