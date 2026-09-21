Вэнс заявил, что ожидает прогресса по Украине после встречи Трампа и Зеленского

В ходе общения с журналистами он отметил, что американский лидер Дональд Трам «активно пытается добиться решения этой проблемы».

Также политик указал, что с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», - заключил Вэнс.

Ранее Трамп вновь призвал Зеленского прекратить наносить удары по российским НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

