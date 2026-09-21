Россиянам назвали привычки, незаметно разрушающие зубы
Использование зубов не по назначению с лёгкостью приводит к появлению микротрещин и разрушению. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов.
Он уточнил, что речь идёт о ситуациях, когда «швеи перекусывают нити, электрики снимают изоляцию с проводов, кто-то открывает пиво зубами, отгрызает ноготь или перекусывает пластик от этикетки». В зону риска попадают любители семечек, ирисок и леденцов.
Кроме того, для эмали зубов опасны бруксизм, то есть неосознанное сильное сжатие или скрежет зубами, а также жёсткие зубные щетки и абразивные пасты.
«Неочевидный фактор, ведущий к микротрещинам – модный пирсинг языка... Контактные виды спорта без индивидуально изготовленной капы», — добавил врач.
Дахкильгов добавил, что избавление от привычек, создающих микротрещины на зубной эмали, позволит надолго сохранить зубы здоровыми.
Ранее Минздрав ввёл требование для стоматологов применять анестезию во время процедур, которые могут вызвать болевые ощущения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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