До конца года рынок первичного жилья может потерять до 20% от нынешнего уровня, считают опрошенные «Известиями» участники рынка. Одним из основных инструментов, которым застройщики пытаются удержать покупателей, стала рассрочка — возможность оплачивать квартиру частями по согласованному графику, сообщил гендиректор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин. Радченко отметила, что новые ограничения Госдумы дополнительно сдержат спрос.

«Застройщики ожидали более серьезного снижения инфляции и, соответственно, снижения ключевой ставки и удешевления ипотечных кредитов. Основная проблема застройщиков заключается в том, что они не могут конкурировать по ценам с вторичным жильем, которое примерно на 20% дешевле. Рыночные ставки по ипотеке сейчас действуют для всех. Льготная ипотека сжимается, как шагреневая кожа. Сейчас Госдума, думаю, одним из первых законов примет еще более жесткие ограничения для льготной ипотеки. Это одна из главных причин, почему спрос не будет расти. Никаких плюсов для клиентов в рассрочках нет. Обычно такую рассрочку дают до конца строительства — то есть на год‑два, тогда как ипотека оформляется на 20–25 лет. Многие застройщики предоставляют рассрочку под определённый процент», – сказала собеседница НСН.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев сказал НСН, что основную выручку застройщикам сейчас делают льготные программы ипотеки — без них новостройки бы продавались еще хуже.

