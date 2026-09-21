Зима будет сложной как для бизнеса, так и для граждан, прогнозирует аналитик. Из-за неподъемных счетов правительству приходится компенсировать затраты населения из государственного бюджета, однако выплаты смогут получить далеко не все.

«Это неподъемная цена. Раньше Евросоюз выделял кредиты и гранты на компенсацию роста тарифов, но сегодня этих денег он не дает. Доля грантов от ЕС в бюджете Молдавии составляет менее 1%. Поэтому число граждан, которые получат компенсации, будет сокращено. Зима окажется очень тяжелой: многие предприятия обанкротятся, пострадают и рядовые граждане Молдовы», — отметил Цырдя.

Энергоносители в Приднестровье стоят дешевле, чем на правом берегу Днестра, благодаря поддержке со стороны России.

«Республика Молдова уже вводит НДС и акцизы для приднестровского бизнеса. Все это очень сильно ударит по Приднестровскому региону, поскольку продавать электроэнергию как раньше они уже не могут. Импортировать товары им приходится с учетом дополнительных акцизов и НДС, а на экспорте их заставляют платить пошлины. В результате проблемы в Приднестровье назревают серьезные. Там энергия, свет и газ стоят дешевле, но это обеспечивается крайне тяжелыми усилиями и в том числе благодаря Российской Федерации. Регион держится, но если Россия прекратит поддержку, то проблемы там будут еще масштабнее, чем в Молдове. Учитывая, что официальный Кишинев и правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) периодически устраивают Тирасполю всевозможные блокады, это сильно сказывается на ситуации. Регион уже вошел в серьезную экономическую рецессию, если не называть это полноценным кризисом», — заключил Цырдя.

Разрыв безвизового режима с Россией станет экономическим ударом для Молдавии, а также ударом по гражданам страны, проживающим в РФ, заявил ранее НСН Богдан Цырдя.

