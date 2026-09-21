Молдавию ждет сложная зима из-за роста цен на энергоносители
Рост цен на газ и дизель приведут к новому росту инфляции и углублению экономического кризиса, заявил НСН депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.
Молдавию ожидает новый рост цен на энергоносители, виток инфляции и углубление экономического кризиса, заявил НСН директор Социал-демократического института Молдавии, депутат парламента Богдан Цырдя.
Президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергетический кризис в преддверии отопительного сезона. Власти страны готовятся к сложной зиме на фоне резкого роста тарифов на газ — в августе Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приняло решение повысить тариф на 41%.
«Ситуация крайне сложная, катастрофическая. Несколько недель назад цена на газ была повышена с 14 до 20 леев за кубометр (приблизительно 100 российских рублей). Это в десять раз дороже, чем в России. То же произошло и с ценами на дизельное топливо, которое сейчас стоит более 36 леев за литр — это более 2 долларов при среднемировой цене около 1 доллара 60 центов. В разгар сезонных сельхозработ такой скачок сильно бьет по аграриям, негативно влияет на ВВП и разгоняет инфляцию. По прогнозам Нацбанка, к концу года инфляция составит не 6–7%, а 9%. ВВП вырастет не до 2,5%, как считалось ранее, а лишь до 1,8%, хотя нам представляется, что роста не будет вовсе. То же самое можно сказать и про электроэнергию, цены на которую продолжат расти. Сегодня киловатт стоит около 4 леев, а еще пять лет назад стоил 1,5 лея — чуть ли не в три раза меньше. При этом газ может снова подорожать — еще на 30%, до 26 леев», — рассказал Цырдя.
Зима будет сложной как для бизнеса, так и для граждан, прогнозирует аналитик. Из-за неподъемных счетов правительству приходится компенсировать затраты населения из государственного бюджета, однако выплаты смогут получить далеко не все.
«Это неподъемная цена. Раньше Евросоюз выделял кредиты и гранты на компенсацию роста тарифов, но сегодня этих денег он не дает. Доля грантов от ЕС в бюджете Молдавии составляет менее 1%. Поэтому число граждан, которые получат компенсации, будет сокращено. Зима окажется очень тяжелой: многие предприятия обанкротятся, пострадают и рядовые граждане Молдовы», — отметил Цырдя.
Энергоносители в Приднестровье стоят дешевле, чем на правом берегу Днестра, благодаря поддержке со стороны России.
«Республика Молдова уже вводит НДС и акцизы для приднестровского бизнеса. Все это очень сильно ударит по Приднестровскому региону, поскольку продавать электроэнергию как раньше они уже не могут. Импортировать товары им приходится с учетом дополнительных акцизов и НДС, а на экспорте их заставляют платить пошлины. В результате проблемы в Приднестровье назревают серьезные. Там энергия, свет и газ стоят дешевле, но это обеспечивается крайне тяжелыми усилиями и в том числе благодаря Российской Федерации. Регион держится, но если Россия прекратит поддержку, то проблемы там будут еще масштабнее, чем в Молдове. Учитывая, что официальный Кишинев и правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) периодически устраивают Тирасполю всевозможные блокады, это сильно сказывается на ситуации. Регион уже вошел в серьезную экономическую рецессию, если не называть это полноценным кризисом», — заключил Цырдя.
Разрыв безвизового режима с Россией станет экономическим ударом для Молдавии, а также ударом по гражданам страны, проживающим в РФ, заявил ранее НСН Богдан Цырдя.
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