«Медом намазано»: В Госдуме объяснили молодежи, за чем точно не стоит идти в политику
Депутат Анатолий Выборный считает, что у молодого поколения необходимо воспитывать реальные ценности, чтобы оно шло в политику не за материальными благами, а для службы народу.
Молодежь считает, что в политике всем «намазано медом», забывая о том, что за ней стоят тяжелый труд и большая ответственность. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому, самой доходной россияне назвали профессию политика. По словам Выборного, «политика – это тяжелый труд».
«Прежде, чем стать политиком, необходимо стать профессионалом в конкретном важном деле: в сфере образования, обеспечения безопасности, правосудия, здравоохранения и так далее. А потом человек идет в политику, чтобы продвигать в жизнь то лучшее, что поможет повысить уровень социального обеспечения и жизни людей», - отметил он.
При этом депутат напомнил молодому поколению, что политика – это не просто высокие зарплаты, но и ответственная служба перед гражданами нашей стран.
«Конечно, если будет формироваться общественное мнение, что политика – это доходное дело, то многие, особенно молодые люди, захотят стать политиками. Но это будет не совсем правильное представление, потому что молодежь хочет иметь здесь и сейчас все и сразу. Но для того, чтобы пойти в политику, необходимо отслужить срочную службу, либо много лет проработать на государственной службе, в том числе в отдаленных районах, чтобы понимать, что каждый человек на государственной и муниципальной службе должен быть по-настоящему призван служению нашему государству. Когда молодежь узнает об этом – у многих отпадает желание. В 90-е годы многие хотели идти в бандиты, потому что они много зарабатывали, и их мало привлекали к ответственности. В нулевых годах ситуация изменилась: многие захотели идти во власть, поскольку предполагали, что там все обмазано медом. Многие представляли эту сферу, как источник для зарабатывания денег, но за всем этим стоит тяжелая работа. Поэтому нужно объективно доносить информацию, чтобы ценности и цели были реальными», - заключил Выборный.
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в России необходимо повышать стипендии, но для этого нет возможности, поэтому студентов обычно обеспечивают их родители.
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