«Медом намазано»: В Госдуме объяснили молодежи, за чем точно не стоит идти в политику

Молодежь считает, что в политике всем «намазано медом», забывая о том, что за ней стоят тяжелый труд и большая ответственность. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому, самой доходной россияне назвали профессию политика. По словам Выборного, «политика – это тяжелый труд».

«Прежде, чем стать политиком, необходимо стать профессионалом в конкретном важном деле: в сфере образования, обеспечения безопасности, правосудия, здравоохранения и так далее. А потом человек идет в политику, чтобы продвигать в жизнь то лучшее, что поможет повысить уровень социального обеспечения и жизни людей», - отметил он.