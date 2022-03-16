Forbes: Покидающие Россию компании обеспечивают работой более 200 тыс. человек

Иностранные компании, которые частично или полностью приостанавливают работу в России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек, сообщает журнал Forbes.

Отмечается, что крупнейшим работодателем из уходящих компаний является McDonald’s. В России в сети ресторанов работает 62 тысячи человек.

Второе место по количеству сотрудников принадлежит компании Pepsico – 19 тысяч человек.

В компании IKEA, которая также заявила о приостановке деятельности в РФ, работают 15 тысяч российских сотрудников.