Forbes: Покидающие Россию компании обеспечивают работой более 200 тыс. человек
Иностранные компании, которые частично или полностью приостанавливают работу в России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек, сообщает журнал Forbes.
Отмечается, что крупнейшим работодателем из уходящих компаний является McDonald’s. В России в сети ресторанов работает 62 тысячи человек.
Второе место по количеству сотрудников принадлежит компании Pepsico – 19 тысяч человек.
В компании IKEA, которая также заявила о приостановке деятельности в РФ, работают 15 тысяч российских сотрудников.
Работу приостановили также Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut и более 500 магазинов компании Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho.
Ранее основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров в своём Facebook заявил, что в России нет бизнеса, аналогичного McDonald’s по сложности и системе. По его мнению, в РФ никто не умеет делать «так, как они», поэтому никто в стране не способен занять место этой сети ресторанов быстрого питания.
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