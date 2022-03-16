Forbes: Покидающие Россию компании обеспечивают работой более 200 тыс. человек

Иностранные компании, которые частично или полностью приостанавливают работу в России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек, сообщает журнал Forbes.

Отмечается, что крупнейшим работодателем из уходящих компаний является McDonald’s. В России в сети ресторанов работает 62 тысячи человек.

Второе место по количеству сотрудников принадлежит компании Pepsico – 19 тысяч человек.

В компании IKEA, которая также заявила о приостановке деятельности в РФ, работают 15 тысяч российских сотрудников.

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Работу приостановили также Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut и более 500 магазинов компании Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho.

Ранее основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров в своём Facebook заявил, что в России нет бизнеса, аналогичного McDonald’s по сложности и системе. По его мнению, в РФ никто не умеет делать «так, как они», поэтому никто в стране не способен занять место этой сети ресторанов быстрого питания.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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