Трамп анонсировал сделку по удобрениям с Белоруссией
США собираются заключить с Белоруссией сделку по закупке калийных удобрений. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social он написал, что в результате цена на них «будет значительно ниже», чем Вашингтон в настоящее время платит Канаде.
«Это является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо», — заключил глава Белого дома.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к «большой сделке» с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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