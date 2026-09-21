Трамп анонсировал сделку по удобрениям с Белоруссией

США собираются заключить с Белоруссией сделку по закупке калийных удобрений. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

СМИ: Спецпосланник США Коул выстраивал отношения с Лукашенко с помощью анекдотов и тостов за водкой

В своей соцсети Truth Social он написал, что в результате цена на них «будет значительно ниже», чем Вашингтон в настоящее время платит Канаде.

«Это является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо», — заключил глава Белого дома.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к «большой сделке» с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БелоруссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры