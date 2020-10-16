Как определить коронавирус? Можно даже без симптомов

Статистика говорит, что более четверти инфицированных коронавирусом болеют бессимптомно. Так, COVID-19 может быть похож на сезонную ОРВИ. Первым признаком невыраженного течения болезни является потеря вкуса и обоняния, рассказала в интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.

«Еще один критерий: если кто-то болел в окружении, вероятность заражения повышается. Также можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Его можно делать, вызвав врача на дом», - объяснила Соседова.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН объяснил, что даже среди специалистов нет единого мнения, как считать заболевших коронавирусом.

«У достаточно большой группы людей, до 40%, COVID-19 не имеет никаких проявлений. Просто наличие возбудителя без явных клинических симптомов и жалоб. Можно ли это считать заболеванием? Это факт инфицирования. Хотя есть мнение, что все варианты инфицирования надо считать заболеванием», - заключил собеседник НСН.

В свою очередь руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН заявил об особой опасности бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

«Самые опасные - бессимптомники, потому что они скрытые вирусоносители. А распространяется инфекция, даже тогда, когда человек шепотом говорит! И в этой связи не исключены осенью очередные карантинные меры. Ведь, если следить за сообщениями СМИ, вспышка то в одном регионе происходит, то в другом», - напомнил Зуев.

Стоит отметить, что кислородная недостаточность организма может быть одним из признаков коронавирусной инфекции. Проконтролировать этот показатель поможет пульсоксиметр, с помощью которого измеряется уровень насыщения крови кислородом. Врач-инфекционист Галина Гольцман призвала при первых же симптомам ОРВИ как можно быстрее сдать тест, чтобы исключить коронавирус.