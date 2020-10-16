Как определить коронавирус? Можно даже без симптомов
НСН собрала мнение инфекционистов, как распознать симптомы COVID-19 и отличить их от ОРВИ.
Статистика говорит, что более четверти инфицированных коронавирусом болеют бессимптомно. Так, COVID-19 может быть похож на сезонную ОРВИ. Первым признаком невыраженного течения болезни является потеря вкуса и обоняния, рассказала в интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.
«Еще один критерий: если кто-то болел в окружении, вероятность заражения повышается. Также можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Его можно делать, вызвав врача на дом», - объяснила Соседова.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН объяснил, что даже среди специалистов нет единого мнения, как считать заболевших коронавирусом.
«У достаточно большой группы людей, до 40%, COVID-19 не имеет никаких проявлений. Просто наличие возбудителя без явных клинических симптомов и жалоб. Можно ли это считать заболеванием? Это факт инфицирования. Хотя есть мнение, что все варианты инфицирования надо считать заболеванием», - заключил собеседник НСН.
В свою очередь руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН заявил об особой опасности бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.
«Самые опасные - бессимптомники, потому что они скрытые вирусоносители. А распространяется инфекция, даже тогда, когда человек шепотом говорит! И в этой связи не исключены осенью очередные карантинные меры. Ведь, если следить за сообщениями СМИ, вспышка то в одном регионе происходит, то в другом», - напомнил Зуев.
Стоит отметить, что кислородная недостаточность организма может быть одним из признаков коронавирусной инфекции. Проконтролировать этот показатель поможет пульсоксиметр, с помощью которого измеряется уровень насыщения крови кислородом. Врач-инфекционист Галина Гольцман призвала при первых же симптомам ОРВИ как можно быстрее сдать тест, чтобы исключить коронавирус.
На фоне всплеска заболеваемости рассматривалось решение о введении пропускного режима в столице, закрытии кафе, ресторанов и магазинов, как точек, где вероятность «подхватить» инфекцию» увеличивается в разы. Но пока к таким крайним мерам власти прибегать не решились.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил НСН, что в России нужно срочно вводить массовое бесплатное тестирование на дому.
«Закрытие магазинов и точек общепита из-за эпидемии коронавируса категорически не поддерживаю. Считаю, что достаточно уже введенных ограничений. Всем же без исключения нужно соблюдать правила, то есть носить маски, соблюдать дистанцию, покупателей без масок не обслуживать. Необходимо увеличить количество тестирований, причем на дому, чтобы люди не ходили в поликлинику, не сидели в очередях, где они и заражаются. Тесты нужно сделать бесплатными, нужно Агентство, государственная служба бесплатного тестирования. Всё это вкупе намного лучше сработает, чем закрытие магазинов и точек общепита», - резюмировал Сергей Миронов.
За минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 —286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.
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