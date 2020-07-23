Вирусолог объяснил, почему о вакцине от COVID-19 не рассказали сразу
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев пояснил НСН, почему о созданной в феврале вакцине заговорили только в июле.
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели. Как сообщил «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов, разработать ее так быстро удалось благодаря наработкам по аналогичной вакцине от вируса MERS (схожего коронавирусу нового типа). Над ее созданием трудились в течение трех лет.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН заявил, что учеными не принято докладывать о каждом своем шаге.
«Почему только сейчас об этом рассказали? А вы хотели, чтобы об этом орали еще в феврале? Нужны испытания, нужно доказать ее безопасность. И только потом сообщать об этом. Вы же знаете, что сначала вакцинировались сами сотрудник института, потом - добровольцы, потом пришли результаты... И вот сказали общественности», - разъяснил эксперт.
На этой неделе первый замминистра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от коронавируса уже готова. При этом Зуев уверен, что вакцинация, безусловно, важный этап в момент в борьбе с пандемией, но ситуация усугубляется тем, что в мире огромное число бессимптомных носителей COVID-19.
«Самые опасные - бессимптомники, потому что они скрытые вирусоносители. А распространяется инфекция, даже тогда, когда человек шепотом говорит! И в этой связи не исключены осенью очередные карантинные меры. Ведь, если следить за сообщениями СМИ, вспышка то в одном регионе происходит, то в другом», - напомнил Зуев.
В России, по данным на 23 июля, зафиксированы 5,8 тысячи новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 795 тысяч. В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, подтверждено 608 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 184.
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