Путин утвердил Никитина в должности министра транспорта РФ
8 июля 202517:08
Министерство транспорта России возглавил Андрей Никитин. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин.
«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции РФ назначить Никитина... министром транспорта», - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее кандидатура Никитина на должность министра транспорта была единогласно одобрена депутатами Госдумы, сообщает RT.
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