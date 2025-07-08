Путин утвердил Никитина в должности министра транспорта РФ

Жара в Москве превысила показатели Сочи Число многодетных семей в столице за 15 лет выросло в 3,5 раза Трудовой проект «Москвич» стартовал в столице для школьников и студентов Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график Более 45 тысяч школьников посетили за полгода Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ