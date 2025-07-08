Путин утвердил Никитина в должности министра транспорта РФ

Министерство транспорта России возглавил Андрей Никитин. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

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«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции РФ назначить Никитина... министром транспорта», - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее кандидатура Никитина на должность министра транспорта была единогласно одобрена депутатами Госдумы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ЧиновникиОтставки И НазначенияВладимир ПутинМинтранс

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