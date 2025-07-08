Автоюрист Воропаев рассказал, кому достанется Tesla Старовойта
Автомобиль Tesla Model X экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта может не достаться его родственникам. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил автомобильный юрист и адвокат Лев Воропаев.
Как пишет Telegram-канал Mash, в реальности электрокар оформлен на первого заместителя ФКУ Упрдор «Кавказ» Анзора Зубкаева, а экс-чиновник, купивший у него машину в 2018 году, использовал её по доверенности.
По словам Воропаева, если легковушка официально не принадлежала Старовойту, то её не могут передать по наследству.
«Автомобиль не входит в наследственную массу», - пояснил он.
Юрист добавил, что согласно положениям Гражданского кодекса РФ, завещание будет открыто через полгода с даты смерти. Поэтому текущий собственник электрокара сможет забрать его себе, несмотря на доверенность.
Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость имущества семьи погибшего Старовойта оценивается в сумму порядка миллиарда рублей, сообщает RT.
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