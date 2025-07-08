Автоюрист Воропаев рассказал, кому достанется Tesla Старовойта

Как пишет Telegram-канал Mash, в реальности электрокар оформлен на первого заместителя ФКУ Упрдор «Кавказ» Анзора Зубкаева, а экс-чиновник, купивший у него машину в 2018 году, использовал её по доверенности.

По словам Воропаева, если легковушка официально не принадлежала Старовойту, то её не могут передать по наследству.

«Автомобиль не входит в наследственную массу», - пояснил он.

Юрист добавил, что согласно положениям Гражданского кодекса РФ, завещание будет открыто через полгода с даты смерти. Поэтому текущий собственник электрокара сможет забрать его себе, несмотря на доверенность.

Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость имущества семьи погибшего Старовойта оценивается в сумму порядка миллиарда рублей, сообщает RT.

