Джиган, Ay Yola и Zivert попали в топ-10 интернет-хитов

1. Худи - Джиган & Artik & Asti & Niletto

2. Матушка - Татьяна Куртукова

3. Асфальт - Jakone & Kiliana

4. Homay - Ay Yola (2025)

5. Эгоистка - Zivert

6. Поезда - Женя Трофимов & Комната культуры

7. Самолеты - Женя Трофимов & Комната культуры

8. Валькирия - Bearwolf (2025)

9. Одного - Татьяна Куртукова

10. Пожары - Xolidayboy

По словам певицы Татьяны Куртуковой, ее композиции стали популярными благодаря ее труду и целеустремленности. «Я вкладываю душу в то, что делаю, много работаю и не воспринимаю успех как данность», — отметила она, добавив, что сегодня российские музыкальные сервисы предлагают для пользователей множество вариантов с уникальными решениями. «Однако при всем технологическом прогрессе волшебной таблетки успеха артиста по-прежнему не существует», — подчеркнула Куртукова.

Среди хитов, которые заняли 11-30 места, подавляющее большинство — композиции с тегом 18+ в исполнении таких коллективов, как Sqwoz Bab, Jakone, Madk1d, Obladaet, Kizaru, Icegerget и Big Baby Tape.

Особняком стоят звезды этнической музыки Ay Yola, а также легендарная группа «Король и Шут».

По словам основателя платформы TopHit и соучредителя музыкальной премии Top Hit Music Awards Игоря Краева, рейтинг показывает, что аудитории «Яндекс Музыки» больше по душе инди-музыка, альтернативная музыка и рэп, а пользователям «Звука» — поп-мэйнстрим. Несколько тяготеет к шансону и блатному рэпу аудитория VK, а пользователям российского YouTube нравятся исполнители с Северного Кавказа и из Узбекистана. «Все вместе они формируют многослойную музыкальную картину России», — резюмировал он.

Ранее музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» и отец Betsy (Светлана Чертищева) Михаил Чертищев заявил, что без поддержки ребенок, популярный в соцсетях, может столкнуться с трудностями, однако если родители готовы помочь, блог станет для семьи объединяющим делом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

