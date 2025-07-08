Джиган, Ay Yola и Zivert попали в топ-10 интернет-хитов
Музыкальный портал TopHit.ru опубликовал радио- и интернет-чарты июня и подвел итоги первого полугодия 2025 года. Рейтинги показывают, что среди 10 самых популярных песен российского интернета лишь две композиции выпустили в текущем году — остальные хиты стали популярными в 2024 году.
Так выглядит топ-10 самых популярных хитов интернета:
1. Худи - Джиган & Artik & Asti & Niletto
2. Матушка - Татьяна Куртукова
3. Асфальт - Jakone & Kiliana
4. Homay - Ay Yola (2025)
5. Эгоистка - Zivert
6. Поезда - Женя Трофимов & Комната культуры
7. Самолеты - Женя Трофимов & Комната культуры
8. Валькирия - Bearwolf (2025)
9. Одного - Татьяна Куртукова
10. Пожары - Xolidayboy
По словам певицы Татьяны Куртуковой, ее композиции стали популярными благодаря ее труду и целеустремленности. «Я вкладываю душу в то, что делаю, много работаю и не воспринимаю успех как данность», — отметила она, добавив, что сегодня российские музыкальные сервисы предлагают для пользователей множество вариантов с уникальными решениями. «Однако при всем технологическом прогрессе волшебной таблетки успеха артиста по-прежнему не существует», — подчеркнула Куртукова.
Среди хитов, которые заняли 11-30 места, подавляющее большинство — композиции с тегом 18+ в исполнении таких коллективов, как Sqwoz Bab, Jakone, Madk1d, Obladaet, Kizaru, Icegerget и Big Baby Tape.
Особняком стоят звезды этнической музыки Ay Yola, а также легендарная группа «Король и Шут».
По словам основателя платформы TopHit и соучредителя музыкальной премии Top Hit Music Awards Игоря Краева, рейтинг показывает, что аудитории «Яндекс Музыки» больше по душе инди-музыка, альтернативная музыка и рэп, а пользователям «Звука» — поп-мэйнстрим. Несколько тяготеет к шансону и блатному рэпу аудитория VK, а пользователям российского YouTube нравятся исполнители с Северного Кавказа и из Узбекистана. «Все вместе они формируют многослойную музыкальную картину России», — резюмировал он.
Ранее музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» и отец Betsy (Светлана Чертищева) Михаил Чертищев заявил, что без поддержки ребенок, популярный в соцсетях, может столкнуться с трудностями, однако если родители готовы помочь, блог станет для семьи объединяющим делом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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