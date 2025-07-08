Он указал, что в официальном докладе комиссии конгресса говорится, что пандемия вышла из-под контроля в лаборатории в Ухане (Китай), то есть отвергается её природное происхождение.

По словам парламентария, «игры с вирусом были заказаны в США». При этом тайным финансированием опытов по передачи патогена человеку занимались американские компании EcoHealth Alliance, NIAID и NIH.

«Не специально, но сделали и выпустили в мир. Другое дело, что привлечь их к ответственности вряд ли удастся», - заключил Журавлёв.

Ранее информационное бюро Госсовета КНР опубликовало «Белую книгу», в которой говорится, что COVID-19 мог появиться в США раньше, чем в китайском Ухане, сообщает RT.

