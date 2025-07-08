В Госдуме заявили о причастности США к созданию коронавируса
Скрывать причастность США к созданию и распространению коронавируса (COVID-19) становится всё сложнее. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
Он указал, что в официальном докладе комиссии конгресса говорится, что пандемия вышла из-под контроля в лаборатории в Ухане (Китай), то есть отвергается её природное происхождение.
По словам парламентария, «игры с вирусом были заказаны в США». При этом тайным финансированием опытов по передачи патогена человеку занимались американские компании EcoHealth Alliance, NIAID и NIH.
«Не специально, но сделали и выпустили в мир. Другое дело, что привлечь их к ответственности вряд ли удастся», - заключил Журавлёв.
Ранее информационное бюро Госсовета КНР опубликовало «Белую книгу», в которой говорится, что COVID-19 мог появиться в США раньше, чем в китайском Ухане, сообщает RT.
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