Врач порекомендовала сделать тест на COVID при симптомах ОРВИ
Первые симптомы ОРВИ способны сигнализировать о возможном заражении коронавирусом, поэтому в таких случаях нужно как можно быстрее сдать тест, сообщила РИА Новости врач-инфекционист Галина Гольцман.
Также Гольцман рассказала, что признаки тяжелого развития COVID-19 можно обнаружить с помощью уровня насыщения крови кислородом. «Есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо», — рассказала инфекционист.
Для отслеживания своего состояния врач посоветовала купить пульсоксиметр, с помощью которого можно узнать уровень насыщения крови кислородом. По ее словам, если концентрация кислорода снижается до 94%, то необходимо ехать в больницу даже при хорошем самочувствии.
Кроме того, людям со слабо выраженными симптомами Гольцман порекомендовала придерживаться той же системы лечения, что и при гриппе: соблюдать постельный режим, принимать теплое питье и жаропонижающее при необходимости.
Ранее главврач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщал, что при лёгкой форме заболевания COVID-19 следует воздержаться от посещения медицинских учреждений.
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