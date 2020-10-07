Врач порекомендовала сделать тест на COVID при симптомах ОРВИ

Первые симптомы ОРВИ способны сигнализировать о возможном заражении коронавирусом, поэтому в таких случаях нужно как можно быстрее сдать тест, сообщила РИА Новости врач-инфекционист Галина Гольцман.

Также Гольцман рассказала, что признаки тяжелого развития COVID-19 можно обнаружить с помощью уровня насыщения крови кислородом. «Есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо», — рассказала инфекционист.

Для отслеживания своего состояния врач посоветовала купить пульсоксиметр, с помощью которого можно узнать уровень насыщения крови кислородом. По ее словам, если концентрация кислорода снижается до 94%, то необходимо ехать в больницу даже при хорошем самочувствии.

Кроме того, людям со слабо выраженными симптомами Гольцман порекомендовала придерживаться той же системы лечения, что и при гриппе: соблюдать постельный режим, принимать теплое питье и жаропонижающее при необходимости.

Ранее главврач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщал, что при лёгкой форме заболевания COVID-19 следует воздержаться от посещения медицинских учреждений.

