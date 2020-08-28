Вирусолог опроверг расчеты Мясникова о 20 млн заразившихся COVID-19

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН объяснил, почему к расчетам Мясникова нужно относиться критически.

«Это очень грубый расчет, потому что не проводилось масштабных эпидемиологических исследований, чтобы в разных регионах сопоставить и посмотреть значимые группы, чтобы экстраполировать эти данные на всю популяцию страны, говорить, сколько в России реально перенесших COVID-19. Нужны дополнительные сведения, чтобы делать такие выводы», - сказал Викулов.

Он подчеркнул, что обнародованные Роспотребнадзором данные недостаточны, чтобы делать заключения о противовирусном иммунитете.

«Это не только антитела и не столько антитела. Этих сведений недостаточно, чтобы с научной, медицинской точки зрения говорить о противовирусном иммунитете. Антитела важны, они используются для оценки эффективности вакцин, но для новой коронавирусной инфекции этого недостаточно, чтобы говорить о защитном иммунитете в отношении этой инфекции», - добавил ученый.

По его словам, даже среди специалистов нет единого мнения, как считать заболевших коронавирусом.

«У достаточно большой группы людей, до 40%, COVID-19 не имеет никаких проявлений. Просто наличие возбудителя без явных клинических симптомов и жалоб. Можно ли это считать заболеванием? Это факт инфицирования. Хотя есть мнение, что все варианты инфицирования надо считать заболеванием», - заключил собеседник НСН.

