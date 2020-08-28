Вирусолог опроверг расчеты Мясникова о 20 млн заразившихся COVID-19
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций в эфире НСН объяснил, почему к расчетам телеведущего нужно относиться критически.
Минимум 20 млн человек заразились коронавирусом в России, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Свои расчеты он объяснил информацией Роспотребнадзора, который заявил, что у 20-25% обследованных россиян сформировался иммунитет к COVID-19. Такие выводы ведомство сделало на основе данных о высоком титре антител IgG, которые остаются в организме после болезни.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН объяснил, почему к расчетам Мясникова нужно относиться критически.
«Это очень грубый расчет, потому что не проводилось масштабных эпидемиологических исследований, чтобы в разных регионах сопоставить и посмотреть значимые группы, чтобы экстраполировать эти данные на всю популяцию страны, говорить, сколько в России реально перенесших COVID-19. Нужны дополнительные сведения, чтобы делать такие выводы», - сказал Викулов.
Он подчеркнул, что обнародованные Роспотребнадзором данные недостаточны, чтобы делать заключения о противовирусном иммунитете.
«Это не только антитела и не столько антитела. Этих сведений недостаточно, чтобы с научной, медицинской точки зрения говорить о противовирусном иммунитете. Антитела важны, они используются для оценки эффективности вакцин, но для новой коронавирусной инфекции этого недостаточно, чтобы говорить о защитном иммунитете в отношении этой инфекции», - добавил ученый.
По его словам, даже среди специалистов нет единого мнения, как считать заболевших коронавирусом.
«У достаточно большой группы людей, до 40%, COVID-19 не имеет никаких проявлений. Просто наличие возбудителя без явных клинических симптомов и жалоб. Можно ли это считать заболеванием? Это факт инфицирования. Хотя есть мнение, что все варианты инфицирования надо считать заболеванием», - заключил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- Туркомпания «Санвэй» объявила о закрытии из-за пандемии
- В Росрыболовстве опровергли сообщения о предстоящем дефиците красной икры
- Генпрокуратура подала иск по приватизации Башкирской содовой компании
- Немецкие врачи попросили помощь у специалистов по ядам для лечения Навального
- Меркель попросила Путина выпустить Навального на лечение в Берлин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru