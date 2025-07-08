Госдума запретила начислять проценты за просрочку по кредитам умерших людей
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает кредиторам начислять неустойки, пени и штрафы по кредитам умерших людей. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Устанавливаемый запрет будет действовать в случае смерти заёмщика и до принятия наследства наследником, но не более полугода со дня открытия наследства, если иное не установлено законами РФ или решением суда.
Также под действие принятого законопроекта подпадают кредиты (займы), обязательства заёмщика по которому обеспечены ипотекой.
Отмечается, что новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года и буду распространяться на обязательства, возникшие после этой даты.
Ранее в госдуме предложили предоставлять ежемесячную компенсацию на аренду жилья нуждающимся молодым семьям с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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