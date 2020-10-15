Миронов призвал к массовому тестированию от COVID-19 вместо локдауна

«Закрытие магазинов и точек общепита из-за эпидемии коронавируса категорически не поддерживаю. Считаю, что достаточно уже введенных ограничений. Всем же без исключения нужно соблюдать правила, то есть носить маски, соблюдать дистанцию, покупателей без масок не обслуживать. Если закрывать полностью все кафе и рестораны, это означает, что повторится ситуация апреля, а этого допускать нельзя», - считает Миронов.

По мнению Сергея Миронова, это приведет к тому, что люди останутся без работы, рухнет отрасль, что самым негативным образом отразится на всей экономике страны. Чтобы избежать локдауна, политик предлагает следующие меры.

«Необходимо увеличить количество тестирований, причем на дому, чтобы люди не ходили в поликлинику, не сидели в очередях, где они и заражаются. Тесты нужно сделать бесплатными, нужно Агенство, государственная служба бесплатного тестирования. Всё это вкупе намного лучше сработает, чем закрытие магазинов и точек общепита», - резюмировал Сергей Миронов.

Подобной точки зрения придерживается и глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. В интервью НСН он заявил, что в случае закрытия кафе, столовых и ресторанов могут пострадать множество занятых в отрасли людей.

Депутат Госдума, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что решение о закрытии кафе или торговых центров, нужно основываясь на данным по эпидситуцаии в каждом конкретном регионе.

