Генпрокуратура России признала Йельский университет нежелательной организацией

Йельский университет (Yale University) признан в России нежелательной организацией. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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В ведомстве указали, что на базе университета функционирует Школа международных отношений, где готовят «лидеров протестной активности».

«В стенах американского учебного заведения регулярно проходят акции, направленные на нарушение территориальной целостности нашей страны», - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что «Йель оправдывает средства», которые выделяются на дискредитацию органов госвласти РФ.

Ранее в России признали нежелательной неправительственную организацию Amnesty International, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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