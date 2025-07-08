Генпрокуратура России признала Йельский университет нежелательной организацией
Йельский университет (Yale University) признан в России нежелательной организацией. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве указали, что на базе университета функционирует Школа международных отношений, где готовят «лидеров протестной активности».
«В стенах американского учебного заведения регулярно проходят акции, направленные на нарушение территориальной целостности нашей страны», - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре добавили, что «Йель оправдывает средства», которые выделяются на дискредитацию органов госвласти РФ.
Ранее в России признали нежелательной неправительственную организацию Amnesty International, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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