Госдума одобрила увеличение срока действия электронной визы в России

Законопроект об увеличении срока действия единой электронной визы для въезда в РФ был принят депутатами Госдумы в окончательном чтении

Россия хочет отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, ранее срок действия единой электронной визы составлял 60 суток со дня оформления, иностранцы могли пребывать по ней в РФ не более 16 суток со дня въезда. Принятый документ увеличивает сроки до 120 суток и до 30 дней, соответственно.

В российском правительстве отметили, что принятие законопроекта будет способствовать увеличению числа иностранцев, приезжающих в РФ с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями.

Ранее в России стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на госгранице, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияИностранцыВизыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры