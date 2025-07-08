Госдума одобрила увеличение срока действия электронной визы в России
Законопроект об увеличении срока действия единой электронной визы для въезда в РФ был принят депутатами Госдумы в окончательном чтении
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, ранее срок действия единой электронной визы составлял 60 суток со дня оформления, иностранцы могли пребывать по ней в РФ не более 16 суток со дня въезда. Принятый документ увеличивает сроки до 120 суток и до 30 дней, соответственно.
В российском правительстве отметили, что принятие законопроекта будет способствовать увеличению числа иностранцев, приезжающих в РФ с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями.
Ранее в России стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на госгранице, сообщает RT.
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