ВОЗ оценила эффективность четырех лекарств от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность четырех лекарств в лечении COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Среди них, в частности, ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон. Согласно результатам исследования ВОЗ, эти препараты не снижают риск смерти зараженных пациентов, а также не уменьшают количество пациентов на аппаратах ИВЛ.
Отмечается, что в рамках исследования специалисты ВОЗ анализировали данные о лечении 11,2 тыс. пациентов.
Ранее сообщалось, что ВОЗ ожидает данных о результатах клинических испытаниях вакцины против COVID-19. В организации выразили уверенность, что мировые стандарты тестирования в РФ будут соблюдены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru