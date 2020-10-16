ВОЗ оценила эффективность четырех лекарств от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность четырех лекарств в лечении COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди них, в частности, ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон. Согласно результатам исследования ВОЗ, эти препараты не снижают риск смерти зараженных пациентов, а также не уменьшают количество пациентов на аппаратах ИВЛ.

Отмечается, что в рамках исследования специалисты ВОЗ анализировали данные о лечении 11,2 тыс. пациентов.

Ранее сообщалось, что ВОЗ ожидает данных о результатах клинических испытаниях вакцины против COVID-19. В организации выразили уверенность, что мировые стандарты тестирования в РФ будут соблюдены.

