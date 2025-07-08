В Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому
8 июля 202516:31
Частный дом в деревне Ходяковка Глушковского района был атакован украинским дроном. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, инцидент произошёл 6 июля. В результате атаки погиб 61-летний мирный житель.
Хинштейн выразил соболезнования родным мужчины, а также призвал не возвращаться в приграничье, так как это «всё ещё крайне небезопасно».
Ранее стало известно, что в Рыльском районе Курской области при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина, сообщает RT.
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