В Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому

Частный дом в деревне Ходяковка Глушковского района был атакован украинским дроном. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Беспилотник ВСУ взорвался возле жилого дома в Курской области

По его словам, инцидент произошёл 6 июля. В результате атаки погиб 61-летний мирный житель.

Хинштейн выразил соболезнования родным мужчины, а также призвал не возвращаться в приграничье, так как это «всё ещё крайне небезопасно».

Ранее стало известно, что в Рыльском районе Курской области при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеСпецоперацияВСУАлександр ХинштейнКурская Область

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