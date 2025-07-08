В Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому

По его словам, инцидент произошёл 6 июля. В результате атаки погиб 61-летний мирный житель.

Хинштейн выразил соболезнования родным мужчины, а также призвал не возвращаться в приграничье, так как это «всё ещё крайне небезопасно».

Ранее стало известно, что в Рыльском районе Курской области при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина, сообщает RT.

