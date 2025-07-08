Юрист рассказал о наказании для вымогавших у Смолова деньги
Злоумышленникам, вымогавшим деньги у футболиста Фёдора Смолова, может грозить от семи до 15 лет лишения свободы. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, в данном случае речь идёт о статье УК РФ «Вымогательство организованной группой в особо крупном размере», которая кроме тюремного срока также предусматривает крупный штраф.
Юрист отметил, что для наказания вымогателей потерпевшей стороне следует «доказательную базу собирать и переписку скринить».
«Следствию должно быть понятно, что деньги должны были быть уплачены за нераспространение определенных сведений... тогда эти люди действительно понесут наказание», — резюмировал Соловьев.
Ранее Смолов заявил, что после драки в кафе хотел компенсировать пострадавшим возможный вред здоровью и моральный ущерб, однако некие незнакомые ему люди стали его шантажировать и требовать деньги, сообщает RT. После того, как требуемая сумма выросла с трёх до 20 млн рублей, футболист обратился в полицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Генпрокуратура России признала Йельский университет нежелательной организацией
- Юрист рассказал о наказании для вымогавших у Смолова деньги
- Госдума запретила начислять проценты за просрочку по кредитам умерших людей
- Путин утвердил Никитина в должности министра транспорта РФ
- Зарплатные предложения в праздничной индустрии превысили спрос
- Автоюрист Воропаев рассказал, кому достанется Tesla Старовойта
- Госдума одобрила увеличение срока действия электронной визы в России
- Джиган, Ay Yola и Zivert попали в топ-10 интернет-хитов
- В Курской деревне мужчина погиб при ударе дрона по частному дому
- Центробанк РФ будет устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют