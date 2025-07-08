Юрист рассказал о наказании для вымогавших у Смолова деньги

По его словам, в данном случае речь идёт о статье УК РФ «Вымогательство организованной группой в особо крупном размере», которая кроме тюремного срока также предусматривает крупный штраф.

Юрист отметил, что для наказания вымогателей потерпевшей стороне следует «доказательную базу собирать и переписку скринить».

«Следствию должно быть понятно, что деньги должны были быть уплачены за нераспространение определенных сведений... тогда эти люди действительно понесут наказание», — резюмировал Соловьев.

Ранее Смолов заявил, что после драки в кафе хотел компенсировать пострадавшим возможный вред здоровью и моральный ущерб, однако некие незнакомые ему люди стали его шантажировать и требовать деньги, сообщает RT. После того, как требуемая сумма выросла с трёх до 20 млн рублей, футболист обратился в полицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

