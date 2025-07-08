Зарплатные предложения в праздничной индустрии превысили спрос

Зарплатные предложения в индустрии организации праздников превышают спрос: так, зарплатные предложения выросли на 50% в апреле-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество вакансий для специалистов — только на 29%. Об этом свидетельствует исследование сервиса Авито Работа.

При этом наиболее сильно за год поменялись зарплатные предложения для фотографов — они выросли на 58%. Работодатели готовы платить фотографам от 75000 до 82000 рублей в месяц.

Подростки в России зарабатывают до 60 тысяч рублей при неполной занятости

На 40% поднялись зарплаты ведущих мероприятий — их средний заработок сейчас составляет от 50000 до 85000 рублей.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, значительно растет интерес к праздничной индустрии и среди соискателей. Так, на 20% поднялся спрос на видеооператоров, на 6% — на визажистов. «Летний сезон открывает широкие возможности как для специалистов, желающих реализовать себя в творческой сфере, так и для компаний, находящихся в поиске квалифицированных кадров», — подчеркнул он.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что подросток может заработать 50-60 тысяч рублей, если работает по 6-7 часов четыре дня в неделю. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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