Зарплатные предложения в праздничной индустрии превысили спрос

Зарплатные предложения в индустрии организации праздников превышают спрос: так, зарплатные предложения выросли на 50% в апреле-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество вакансий для специалистов — только на 29%. Об этом свидетельствует исследование сервиса Авито Работа.

При этом наиболее сильно за год поменялись зарплатные предложения для фотографов — они выросли на 58%. Работодатели готовы платить фотографам от 75000 до 82000 рублей в месяц.