Россиян предупредили о «чудовищной безработице» и увольнениях к лету

По его словам, иностранные компании на фоне геополитической ситуации в мире стараются вести себя тактично с российскими сотрудниками. Федяков подчеркнул, что ни компании, ни сотрудники не были готовы к такому развитию событий.

«Многие иностранные компании пытаются максимально корректно себя повести по отношению к своим трудовым коллективам. Европейские компании привыкли выполнять требования законодательства, поэтому стараются его не нарушать. Ситуация сейчас – это, по сути дела, чудовищный эксперимент, которому не было равных. Никто к такому развитию событий не готовился», - резюмировал Федяков.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда. По его словам, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.

