Россиян предупредили о «чудовищной безработице» и увольнениях к лету

Из-за зарубежных компаний сотни тысяч россиян будут вынуждены искать новые места заработка, заявил в эфире НСН аналитик Иван Федяков.

Если спецоперация на Украине будет продолжаться еще в течение нескольких недель, то к лету до двух миллионов россиян останутся без работы, но это еще не самый худший сценарий, заявил директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне датская Carlsberg (бренды Carlsberg, Tuborg, владелец заводов «Балтика») заявила, что полностью уйдет с российского рынка. Еще ряд компаний заявил об уходе из России, но у части в стране остаются заводы, а некоторые не называют сроки возвращения и пока платят сотрудникам за простой. Федяков же ранее предположил, что экономическая неопределенность на фоне спецоперации на Украине вынудит уйти из России почти все иностраннные компании.

«На иностранные компании работало, по разным оценкам, не менее 200 тысяч россиян. Но ведь есть огромное количество сервисных компаний, поставщиков услуг, товаров, которые были ориентированы на поставки продукции в эти компании. Многие вынуждены будут сокращать персонал, кто-то даже обанкротится, потому что их продукция в других сетях будет не востребована, а альтернативный канал сбыта они найти не смогут. К лету около полумиллиона человек могут остаться без работы. Есть также оценки экспертов, которые показывают, что без работы могут остаться до двух миллионов человек. Это не самый худший сценарий, он вполне реалистичен в том случае, если спецоперация будет продолжаться в течение ближайших нескольких недель», - сказал Федяков.
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По его словам, иностранные компании на фоне геополитической ситуации в мире стараются вести себя тактично с российскими сотрудниками. Федяков подчеркнул, что ни компании, ни сотрудники не были готовы к такому развитию событий.

«Многие иностранные компании пытаются максимально корректно себя повести по отношению к своим трудовым коллективам. Европейские компании привыкли выполнять требования законодательства, поэтому стараются его не нарушать. Ситуация сейчас – это, по сути дела, чудовищный эксперимент, которому не было равных. Никто к такому развитию событий не готовился», - резюмировал Федяков.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда. По его словам, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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