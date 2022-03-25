Производитель сантехники Geberit перестал работать в России

Швейцарский производитель сантехники Geberit остановил коммерческую деятельность на территории России. Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Причины решения совета директоров организации не объясняются.

При этом отмечается, что Geberit продолжит выплачивать зарплату 70 сотрудникам компании в России.

Ранее стало известно, французская фармацевтическая организация Sanofi приостановила поставки нежизненно важных лекарств и вакцин в РФ и Белоруссию.

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
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