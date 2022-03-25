Производитель сантехники Geberit перестал работать в России
25 марта 202215:51
Швейцарский производитель сантехники Geberit остановил коммерческую деятельность на территории России. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Причины решения совета директоров организации не объясняются.
При этом отмечается, что Geberit продолжит выплачивать зарплату 70 сотрудникам компании в России.
Ранее стало известно, французская фармацевтическая организация Sanofi приостановила поставки нежизненно важных лекарств и вакцин в РФ и Белоруссию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Еврокомиссия призвала отменить «золотые паспорта»
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
27 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru