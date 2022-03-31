«Железный занавес и бетонная стена»: России предрекли окончательный уход всех иностранных компаний

В России начинается вторая волна ухода иностранных компаний из-за затянувшейся спецоперации на Украине, на этот раз организации окончательно покинут российский рынок из-за его нерентабельности, заявил директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне датский мебельный ретейлер Jysk принял решение полностью прекратить деятельность в России. Еще ряд компаний заявил об уходе с российского рынка, но у части в стране остаются заводы, а некоторые не называют сроки возвращения и пока платят сотрудникам за простой. Иван Федяков считает, что скорый уход абсолютно всех иностранных компаний неизбежен.

«Многие компании, которые заявляют о приостановке или прекращении работы в России, в основном свое решение связывают с политическими причинами. Других вариантов у них нет в силу гуманистических ценностей и опасений проблем с реализацией собственной продукции на рынках в своих странах. При этом из-за затягивания спецоперации на Украине уже начинается вторая волна ухода иностранных компаний. Такая волна связана уже не с политическими причинами, а с экономическими. Компании начинают понимать, что санкции и нарушение производственных цепочек в России неминуемо повлияют на внутренний рынок. Объемы спроса на продукцию снизятся, что может привести к ухудшению экономических показателей многих компаний. Эта вторая волна может убрать с рынка все оставшиеся иностранные компании, которые на текущий момент еще продолжают работать», - сказал Федяков.

По его словам, когда спецоперация закончится, многие компании могут захотеть вернуться в Россию. При этом Федяков подчеркнул, что уровень прежних партнерских отношений с иностранными компаниями был утрачен практически навсегда.

«Все будет упираться в решение того, что происходит сейчас на Украине. Если это решение будет мирным, если будет видно, что Россия может восстановить отношения с геополитическими партнерами, то, скорее всего, компании попытаются вернуться. Однако уровень доверия уже подорван, и подобных отношений, которые строились на протяжении последних 30 лет, больше быть не может. Россия будет видеть значительно менее глубокую интеграцию европейского бизнеса в российские компании. В лучшем случае это будет попытка использовать российский рынок как рынок сбыта. Но что касается худшего сценария… Это строительство железного занавеса с одной стороны, а с другой – бетонной стены. Потому что сейчас разрыв отношений идет по всему спектру вопросов», - резюмировал Федяков.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне ухода крупных компаний из России из-за ситуации на Украине западный ретейл смогут заменить азиатские бизнесмены, которые хотят заработать денег.

